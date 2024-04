Španielska vláda bude dohliadať na futbalovú federáciu

Madrid 25. apríla (TASR) - Španielska vláda vo štvrtok oznámila, že bude dohliadať na škandálmi zasiahnutú futbalovú federáciu (RFEF). Týmto krokom chce docieliť, aby sa vyrovnala so súčasnou krízou. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) a Európska futbalová únia (UEFA) budú žiadať vysvetlenie tohto kroku, informovala agentúra AFP.



"Španielska vláda prijala toto rozhodnutie, aby napravila vážnu situáciu RFEF a aby organizácia mohla vstúpiť do fázy obnovy v stabilnej klíme," oznámila Národná rada pre šport (CSD), ktorá je závislá od ministerstva športu.



Obvinenia z korupčných praktík funkcionárov RFEF sa dotkli aj dočasného prezidenta federácie Pedra Rochu, ktorý čelí obvineniu z prania špinavých peňazí. V prípade korupčného správania už figuruje meno jeho predchodcu Luisa Rubialesa, ktorého polícia zatkla pred tromi týždňami po prílete do Madridu. V tejto súvislosti má na súde vypovedať 29. apríla.



Je otázne, aký postoj ku kroku španielskej vlády zaujmú FIFA a UEFA. Pravidlá FIFA totiž zasahovania štátov do riadenia futbalových zväzov zakazujú. "FIFA a UEFA budú požadovať dodatočné informácie, aby zistili rozsah toho, ako ustanovenie komisie môže ovplyvniť schopnosť zväzu riadiť vlastné záležitosti nezávisle a bez zasahovania vlády," uviedli FIFA a UEFA v spoločnom stanovisku.