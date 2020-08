Španielsky brankár Reina vymenil AC Miláno za Lazio Rím

Rím 27. augusta (TASR) - Španielsky futbalový brankár Pepe Reina sa stal novou akvizíciou Lazia. Do Ríma sa 37-ročný majster sveta presunul z AC Miláno.



Reina od januára hosťoval z Milána v Aston Ville, kde nahradil dlhodobo zraneného Toma Heatona. "Lazio oznamuje, že si zaistilo na trvalo služby brankára Joseho Manuela Reinu Paeza," potvrdil klub v krátkom stanovisku. Reina by mal v Laziu kryť chrbát albánskemu reprezentačnému brankárovi Thomasovi Strakošovi. "Reina je jeden z najlepších brankárov histórie s obrovským množstvom skúseností. Je to tiež veľmi pozitívna osoba. Určite mi pomôže ešte sa zlepšiť," citovala 25-ročného Albánca agentúra AFP.



Reina v minulosti pôsobil v SSC Neapol, FC Barcelone, Villarreale a v roku 2005 odišiel do FC Liverpool, za ktorý odchytal 394 duelov. Z Anfieldu prestúpil v roku 2014 do Bayernu Mníchov. Lazio skončilo v uplynulej sezóne v Serii A na štvrtom mieste a po 13 rokoch si zahrá v skupine Ligy majstrov. Za Španielsko odohral 36 medzištátnych zápasov a v roku 2010 v JAR sa stal majstrom sveta.