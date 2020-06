Sparta Praha skompletizovala prestup bulharského útočníka Minčeva

Praha 26. júna (TASR) - Český futbalový klub Sparta Praha získal do budúcej sezóny druhú posilu. Po slovenskom brankárovi Dominikovi Holecovi skompletizoval prestup bulharského útočníka Martina Minčeva z tímu Černo More Varna. Obe strany sa dohodli na zmluve do konca júna 2024.



"Spartu som si vybral, pretože je to veľký klub. Chcem na ihrisku ukázať, čo dokážem a vyhrať pár trofejí," uviedol 19-ročný Minčev na oficiálnom webe Sparty Praha. Dosiaľ pôsobil iba v bulharskej lige v drese Varny. Odohral celkovo 73 zápasov a strelil desať gólov. V národnom drese si dosiaľ pripísal štyri štarty.