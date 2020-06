Sparta prerušila dlhú sériu bez výhry

Karviná 1. júna (TASR) – Futbalisti pražskej Sparty triumfovali v nedeľnom stretnutí v Karvinej 4:1 a zaznamenali prvé ligové víťazstvo od 8. decembra. "Rudí" ukončili šesťzápasovú šnúru bez plného bodového zisku vďaka zlepšenému výkonu a obratu skóre v druhom polčase.



Slovenskí obrancovia Dávid Hancko a Lukáš Štetina odohrali v drese hostí celý zápas, Sparta poskočila na šiestu priečku tabuľky. Triumf favorizovaných hostí spečatil v nadstavení iba 16-ročný Adam Karabec, ktorý bol na ihrisku necelé dve minúty a nastúpil iba na svoj druhý zápas v najvyššej súťaži.



"Takto som si to predstavoval, bol to vysnívaný nástup. Som za to strašne rád. Dostal som dobrú loptu od Andreasa Vindheima. Situácia bola ako stvorená na to, aby som vyskúšal ísť do súboja jeden na jedného alebo vystreliť pred obrancom. Nakoniec som zvolil druhú možnosť a ľavačkou poslal loptu do siete," citovali české médiá Karabca, ktorý sa stal vo veku 16 rokov, 10 mesiacov a 28 dní tretím najmladším strelcom v histórii samostatnej českej ligy.



Z "bronzovej" priečky vytlačil iného sparťana Václava Kadleca, ktorý sa strelecky presadil vo veku 16 rokov, 11 mesiacov a 14 dní. "Som rád, že ma neprekonal. Najmladším strelcom zostávam ja," citoval idnes.cz Karabcovho spoluhráča Adama Hložeka. Ten drží primát najmladšieho strelca českej ligy, svoj premiérový gól medzi elitou strelil, keď mal 16 rokov, 7 mesiacov a 15 dní.



Karviná je v tabuľke na 13. mieste, v lige predtým päťkrát neprehrala a po 504 minútach prvýkrát inkasovala. Slovenský kouč Juraj Jarábek pre idnes.cz kriticky hodnotil výkon domácich po prestávke: "Druhý polčas si nedokážem vysvetliť. Bolo to z našej strany zlé, predovšetkým defenzívna činnosť. Sparta dala fantastické góly. Ale my sme im to umožnili tým, že sme k nim zle dostupovali, boli sme od nich ďaleko."