Spartu Praha posilnil ekvádorský obranca Preciado

Praha 4. septembra (TASR) - Ekvádorský futbalista Angelo Preciado podpísal viacročný kontrakt so Spartou Praha. Do klubu prišiel z belgického Gentu. Úradujúci český majster zaňho zaplatil 2,5 milióna eur.



Dvadsaťpäťročný obranca prišiel do Gentu v roku 2021 a absolvoval 69 zápasov vo všetkých súťažiach. S národným tímom sa predstavil na vlaňajších MS v Katare a vo všetkých troch zápasoch nastúpil v základe.



Sparte sa podarilo na európskej scéne prebojovať do skupinovej fázy Európskej ligy, čakajú na ňu Glasgow Rangers, Betis Sevilla a premožiteľ Slovana z play off EL, cyperský Aris Limassol. V tíme pôsobia aj Slováci Adam Goljan a brankár Jakub Surovčík. Informáciu priniesla agentúra AP.