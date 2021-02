Spoločnosť Canal Plus získala vysielacie práva do konca sezóny Ligue 1

Paríž 4. februára (TASR) – Vedenie francúzskej futbalovej ligy (LFP) sa dohodlo so spoločnosťou Canal Plus na vysielacích právach do konca sezóny. Počnúc 25. kolom (12. až 14. februára) bude mať televízia exkluzívne práva na všetky stretnutia Ligue 1 a osem zápasov druhej najvyššej súťaže. Podľa francúzskych médií to LFP prinesie 200 miliónov eur, informovala agentúra AP.