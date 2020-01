Šporar definitívne do Sportingu Lisabon, tvrdia portugalské médiá

Lisabon 15. januára (TASR) - Prestup slovinského futbalistu Andraža Šporara zo Slovana Bratislava do Sportingu Lisabon je už údajne hotová vec. Informoval o tom v pondelok portál A Bola. Sporting by mal oficiálne ohlásiť svoju novú akvizíciu v priebehu najbližších hodín.



Podľa portugalských médií 25-ročný útočník podpíše zmluvu do 30. júna 2024, hodnota transferu by mala dosiahnuť približne sedem miliónov eur.



Šporar má za sebou vynikajúcu jeseň, keď vo všetkých súťažiach strelil dvadsať gólov a pridal šesť asistencií. Jeho výkony vyvolali záujem viacerých zahraničných klubov. Najväčší prejavil Celtic Glasgow, no z odchodu do Škótska zišlo. "Môžem potvrdiť, že máme oficiálnu ponuku zo Sportingu Lisabon. Okrem Sportingu je však viacero záujemcov, s ktorými rokujeme, takže zatiaľ nie je jasné, či a kam Andraž prestúpi. Dostali sme ponuku aj z arabského sveta a ďalších krajín," uviedol nedávno generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml.



Sportingu patrí v tabuľke najvyššej portugalskej súťaže momentálne štvrtá priečka, na lídra Benficu stráca až 16 bodov.