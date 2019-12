Šporara zo Slovana chce aj Dynamo Kyjev, na stôl dalo konkrétnu ponuku

Glasgow 30. decembra (TASR) - Konkrétny záujem o služby futbalistu Slovana Bratislava Andraža Šporara prejavil ďalší klub. Podľa škótskeho portálu dailyrecord.co.uk sa do boja o slovinského kanoniera zapojilo ukrajinské Dynamo Kyjev a na stôl dalo prvotnú ponuku bo výške približne 4,1 milióna eur.



Slovan už ale dávnejšie avizoval, že chce za Šporara viac. "Neviem si predstaviť, že by som Andraža predal za sumu nižšiu než 7-8 miliónov eur," povedal v priebehu tohto mesiaca pre klubový web generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml. Daily Record informoval, že minulý týždeň rokovalo o prestupe 25-ročného útočníka vedenie "belasých" so škótskym Celticom Glasgow.



"Je pravda, že Celtic nám adresoval konkrétnu ponuku a prejavil enormný záujem o Andraža Šporara. Nerokujeme však len so Celticom. S ponukami sa nám ozvali aj ďalšie silné kluby z krajín ako Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Portugalsko či Belgicko. Záujem je veľký a očakávame, že v priebehu prestupového obdobia bude ešte výraznejší," vyhlásil Kmotrík.



Šporar obsadil s piatimi gólmi druhé miesto v poradí strelcov skupinovej fázy Európskej ligy. Viac gólov (6) ako Slovinec dosiahol jedine Kolumbijčan Alfredo Morelos v drese glasgowských Rangers.