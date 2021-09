Slovenská devätnástka privíta atraktívnych súperov

Program SR 19:



streda 6. októbra: Slovensko 19 - Nemecko 19 (Žiar nad Hronom, 18.00)



sobota 9. októbra: Slovensko 19 - Holandsko 19 (Žiar nad Hronom, 19.00)



utorok 12. októbra: Slovensko 19 - Portugalsko 19 (Žiar nad Hronom, 18.00)



Nominácia SR 19:



Brankári: Adam Danko (FK Železiarne Podbrezová), Filip Baláž (MFK Dukla Banská Bystrica), Adam Hrdina (ŠK Slovan Bratislava)



Obrancovia: Samuel Kopásek (MŠK Žilina), Marek Mičák (ŠK Slovan Bratislava), Urban Mazanovský (AS Trenčín), Jakub Luka (MFK Ružomberok), Daniel Zsolt Szalma (DAC 1904 Dunajská Streda), Samuel Magda (FC Košice), Richard Hečko (Atalanta Bergamo)



Stredopoliari: Gabriel Halabrín (FK Senica), Dominik Hollý, Artur Gajdoš (obaja AS Trenčín), Samuel Urgela (Železiarne Podbrezová), Marián Šmatlák (FK Pohronie Žiar nad Hronom)



Útočníci: Timotej Jambor (MŠK Žilina), Adam Griger (LASK Linz), Adam Gaži (AS Trenčín), Branislav Spáčil (FC Petržalka), Martin Mišovič (ŠK Slovan Bratislava), Adrián Macejko (MFK Ružomberok)



Náhradníci:



Brankár: Attila Horváth (DAC 1904 Dunajská Streda)



Obrancovia: Nicolas Šikula (Železiarne Podbrezová), Roman Šebeň (AS Trenčín), Adrián Lehotský (DAC 1904 Dunajská Streda), Marek Ujlaky (Spartak Trnava)



Stredopoliari: Thomas Kotlár (Spartak Trnava), David Džavoronok (ŠK Slovan Bratislava), Dominik Šnajder (MŠK Žilina)



Útočníci: Marek Švec (ViOn Zlaté Moravce-Vráble), Martin Kušnír (ŠK Slovan Bratislava), Timotej Kudlička, Michal Boledovič (obaja Spartak Trnava)

Bratislava 28. septembra (TASR) – Slovenskí futbalisti do 19 rokov odohrajú v októbri tri prípravné zápasy s atraktívnymi súpermi v rámci medzinárodného turnaja UEFA. V Žiari nad Hronom ich postupne preveria rovesníci z Nemecka, Holandska a Portugalska.Tréner reprezentácie do 19 rokov Albert Rusnák st. nominoval na zápasy 21-členný tím. Slováci budúci rok v lete odohrajú v domácom prostredí ME tejto vekovej kategórie, ako organizátor majú účasť automatickú.