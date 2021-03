SR 21 zvíťazila na Antalya Cupe nad Ukrajinou 3:2 po obrate z 0:2

Antalya Cup hráčov do 21 rokov



Ukrajina 21 - SLOVENSKO 21 2:3 (0:0)



Góly: 48. Mudrik, 56. Vjunnik - 63. Kaprálik, 70. Trusa, 83. Kmeť



základná zostava SR 21: Ludha - Mihálek, Pišoja, Nemčík, Vojtko - Gono, Pokorný, Bernát - Kaprálik, Kadák, Iľko

Belek 29. marca (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov zvíťazili v treťom zápase prípravného turnaja Antalya Cup v Turecku nad rovesníkmi z Ukrajiny 3:2. Mladí Slováci prehrávali už 0:2, ale dokázali troma presnými zásahmi otočiť vývoj stretnutia. Získali v troch dueloch 7 bodov a stali sa víťazmi turnaja.Zverenci trénera Jaroslava Kentoša zdolali v prvom zápase na turnaji Uzbekistan do 23 rokov 2:0, potom remizovali so Severným Macedónskom 2:2, keď tiež dokázali zmazať dvojgólové manko.Po bezgólovom prvom polčase otvoril skóre Michaljo Mudrik v 48. minúte po skvelom individuálnom prieniku v slovenskej šestnástke zakončenom bombou pod brvno. Ukrajina zvýšila v 56. minúte, po centri z pravej strany sa zavesil do vzduchu Bogdan Vjunnik a hlavou nechytateľne upravil na 2:0. Mladí Slováci nerezignovali, v 63. minúte Adrián Kaprálik dorazil do siete loptu, ktorú brankár Ukrajiny vyrazil po dobrej hlavičke Mateja Trusu. O sedem minút už bolo vyrovnané, po rohu sa hlavou v páde presadil Trusa. Slováci neustali v tlaku a po peknej predšestnástkovej kombinácii s narážačkou rozhodol peknou strelou k pravej tyčke o ich výhre Matúš Kmeť.