VIDEO: Švédky v Trnave jednoznačne zvíťazili nad našou reprezentáciou

Kvalifikácia ME žien 2022 – F-skupina:



Slovensko – Švédsko 0:6 (0:3)



Góly: 22., 54. a 73. Angeldalová, 34. Sembrantová, 44. Rolfövá, 49. Anderssonová

ŽK: Bartovičová, Žemberyová (obe SR).

Rozhodovala: Wackerová (Nem.)

Bez divákov.



Slovensko: Korenčiová – Košíková, Bartovičová, Fischerová, Horváthová (46. Žemberyová) – Mikolajová, Bíróová, Škorvánková (83. Ondrušová)- Zdechanová, Havranová (79. Sluková), Šurnovská



Švédsko: Falková – Glasová (61. Erikssonová), Ilestedtová, Sembrantová, Anderssonová – Angeldalová (78. Bennisonová), Asllaniová, Segerová - Blomqvistová (62. Jakobssonová), Blacksteniusová (78. Anvegardová), Rolfövá (61. Schougová)



Ďalší výsledok:



Maďarsko – Island 0:1 (0:0)

Tabuľka F-skupiny:



1. Švédsko 8 7 1 0 40:2 22



2. Island 8 6 1 1 25:5 19



3. SLOVENSKO 8 3 1 4 7:19 10



4. Maďarsko 8 2 1 5 11:20 7



5. Lotyšsko 8 0 0 8 2:39 0

Trnava 1. decembra (TASR) – Slovenské futbalové reprezentantky sa s kvalifikáciou ME 2022 rozlúčili v utorok vysokou prehrou 0:6 s favorizovaným Švédskom v Trnave.Zverenkyne trénera Petra Kopúňa prehrali so Severankami vysoko 0:7 aj v prvom vzájomnom zápase vlani v októbri. V tabuľke F-skupiny zostali na desiatich bodoch a obsadili konečnú tretiu priečku. Druhý skončil Island.Na šampionát postúpia víťazi deviatich kvalifikačných skupín, ktorých doplnia traja najlepší z druhých miest. Zvyšných šesť najlepších druhých si zahrá v apríli budúceho roka play off o zostávajúce tri miestenky na turnaji, ktorý sa bude konať v roku 2022 v termíne 6. až 31. júla.Domáce odolávali už istému účastníkovi finálového turnaja v Anglicku len 20 minút. Brankárka SR Korenčiová v 21. minúte zlikvidovala penaltu Segerovej, no z následného rohu sa presadila a otvorila skóre Angeldalová. Už isté víťazky skupiny pridali do polčasu ešte dva góly. Prevaha reprezentantiek Tre kronor pokračovala aj v druhom polčase, góly pridali Anderssenová, Angeldalová sa presadila ešte dvakrát a skompletizovala hetrik.