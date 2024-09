SR21 sa pripravuje na sezónu, v úvode vyzve Maďarsko a Bielorusko

Šamorín 3. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov sa pripravuje na svoje prvé dva prípravné zápasy v sezóne 2024/25. Mužstvo trénera Jaroslava Kentoša čaká najskôr 5. septembra stretnutie s Maďarskom v Budapešti. O päť dní neskôr si slovenskí mladíci zmerajú sily v cyperskom Achnase s rovesníkmi z Bieloruska.



Nedeľňajší zraz v dôsledku klubových povinností stihla iba časť z 24-členného kádra. Na druhý deň bol už tím kompletný, keď ako posledný prišiel útočník Roman Čerepkai a realizačný tím informoval o dobrom zdravotnom stave všetkých prítomných. V 24-člennej nominácii figurujú aj dvaja nováčikovia v reprezentácii do 21 rokov. Jedným z nich je aj najmladší hráč, stále len 18-ročný Tadeáš Hájovský z AS Trenčín. Druhým nováčikom je legionár z poľského Górniku Leczna Branislav Spáčil. "My to deklarujeme stále, že náš káder nie je uzavretý. Sme len radi, že nám vyskakujú ďalší mladí hráči s dobrou výkonnosťou. V tomto prípade to boli Hájovský a Spáčil. Je to aj odkaz pre ďalších hráčov. Ak budú mať dobrú výkonnosť a budú lepší ako hráči, ktorí boli v kádri, tak majú dvere do nášho tímu otvorené," uviedol Kentoš pre oficiálny portál futbalsfz.sk.



Prvý super je "sokolíkom" známy aj z relatívne nedávneho vzájomného zápasu. Dvadsaťjednotka sa naposledy stretla s Maďarskom pred rokom v júni, keď na domácej pôde v Trnave prehrala 0:1. "Zmenili trénera, trochu aj pozmenili svoje rozostavenie, v ktorom hrávajú. Na túto konfrontáciu sa však teším. Maďarsko je dobrý tím, ktorý predvádza dobrý futbal," povedal hlavný kouč, ktorý sa vyjadril aj k druhému súperovi, keďže Bielorusko je určitá neznáma: "Pre Bielorusov je typické, že hrajú priamočiary futbal a striedajú rôzne rozostavenia. Nemožno vylúčiť, že tím bude zložený už aj z mladších hráčov, ktorých budú skúšať smerom do ďalšieho kvalifikačného cyklu. My sa budeme koncentrovať na naše zásady hry a verím, že sa aj počas tohto zrazu znova posunieme smerom dopredu."



Dvadsaťjednotka sa počas septembra pokúsi odčiniť nevydarený júnový asociačný termín, počas ktorého síce Azberajdžan zdolala 3:2, no v druhom zápase v Senci podľahla outsiderovi z Moldavska 0:1 a pripísala si prvú prehru v kalendárnom roku 2024. Hráči sa musia popasovať aj s horúcim počasím, keďže ortuť teplomera stúpa v týchto dňoch nad 30 stupňov Celzia. Iné počasie pritom nemožno očakávať ani v Budapešti, či na Cypre. "Počasiu budeme v rámci našich možností prispôsobovať časy tréningových jednotiek, aby sme ušetrili hráčov a netrénovali vo vysokých teplotách. Samozrejme, pripravení sú aj naši fyzioterapeuti, ktorí majú na starosti pitný režim. Neobávam sa teda, že by s tým mal byť nejaký veľký problém," dodal Kentoš. Obe stretnutia sú prípravou na budúcoročný európsky šampionát, ktorý sa bude konať na Slovensku.