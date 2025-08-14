Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Srbský veterán Matič predčasne skončil v Lyone

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bývalý hráč Košíc, ale aj Manchestru United, Chelsea či Benficy mal s Lyonom platnú zmluvu do 30. júna 2026.

Autor TASR
Lyon 14. augusta (TASR) - Srbský futbalista Nemaja Matič predčasne skončil v Olympique Lyon. Francúzsky klub informoval, že s 37-ročným stredopoliarom dosiahol priateľskú dohodu o predčasnom ukončení zmluvy.

Bývalý hráč Košíc, ale aj Manchestru United, Chelsea či Benficy mal s Lyonom platnú zmluvu do 30. júna 2026. Klub sa napokon rozhodol ukončiť spoluprácu s jedným z najlepšie platených hráčov tímu, aby ušetril náklady. Matič prišiel do Lyonu v januári 2024 z Rennes a patril ku kľúčovým hráčom vzostupu v ligovej tabuľke z posledného miesta na šieste. Tímu pomohol kvalifikovať sa do Európskej ligy a k postupu do finále Francúzskeho pohára. Za Lyon odohral celkovo 58 zápasov.
