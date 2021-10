St. Étienne má predbežne uzavretý štadión

Paríž 26. októbra (TASR) – Disciplinárna komisia francúzskej futbalovej Ligue 1 vydala predbežné opatrenia po výtržnostiach pred, počas a po ligovom zápase AS St. Étienne - SCO Angers (2:2). Konečné tresty po incidentoch vynesie po zasadnutí 17. novembra po preskúmaní všetkých podrobností a správ delegovaných osôb.



Podľa opatrení tak bude musieť AS St. Étienne odohrať domáci zápas s Clermont Foot (7. novembra) bez divákov. Fanúšikovia AS nebudú môcť vycestovať ani na najbližší ligový duel vonku v sobotu na pôde FC Metz. Opatrenia platia až do vynesenia konečných verdiktov.



Inkriminovaný zápas sa začal s hodinovým oneskorením po tom, ako pre úvodným hvizdom zasypali fanúšikovia hosťujúceho tímu ihrisko svetlicami na protest proti zlým výsledkom mužstva. Oba tímy po zahádzaní plochy odišli späť do šatní. Rozhodcovia zvažovali, či duel zrušiť, napokon sa rozhodli dať mu zelenú a tímy tak mohli zápas odohrať. Informovala agentúra DPA.