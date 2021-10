Etienne vydrelo bod s Angers, duel sa začal s hodinovým oneskorením

Paríž 23. októbra (TASR) - Futbalisti AS Saint-Etienne remizovali v piatkovom stretnutí 11. kola najvyššej francúzskej súťaže s Angers 2:2.



Zápas sa začal s hodinovým oneskorením po tom, ako pre úvodným hvizdom zasypali fanúšikovia hosťujúceho tímu ihrisko svetlicami na protest proti zlým výsledkom mužstva. Oba tímy po zahádzaní plochy odišli späť do šatní. Rozhodcovia zvažovali, či duel zrušiť, napokon sa rozhodli dať mu zelenú a tímy tak mohli zápas odohrať. Domáci hráči v ňom dokázali zmazať dvojgólové manko, bod im zachránil v nadstavenom čase Mickael Nade.



Ligue 1 - 11. kolo:



AS Saint-Etienne - Angers SCO 2:2 (0:1)

Góly: 61. Khazri, 90+4. Nade - 28. I. Traoré, 56. Fulgini