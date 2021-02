Ligue 1: Futbalisti Lyonu zvíťazili na ihrisku Stade Brest

Ligue 1 - 26. kolo:

Stade Brest - Olympique Lyon 2:3 (0:3)

Góly: 53. Chardonnet, 75. Cardona – 9. Paqueta, 29. Aouar, 44. Depay (z 11 m)

Paríž 19. februára (TASR) - Futbalisti Olympique Lyon zvíťazili v piatkovom zápase 26. kola francúzskej Ligue 1 na ihrisku Stade Brest 3:2 a vyhupli sa na čelo neúplnej tabuľky. Druhý Lille a tretí Paríž St. Germain čakajú cez víkend duely v Loriente, respektíve doma s AS Monaco a v prípade bodových ziskov sa môžu dostať späť pred Lyon. Ten v Breste viedol v polčase jasne 3:0, no nechal súpera vrátiť sa do hry a napokon sa o víťazstvo strachoval až do konca.