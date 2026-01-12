< sekcia Šport
Stanišič bude chýbať Bayernu pre zranenie členka
Bayern má do konca januára pred sebou ešte šesť súťažných zápasov a aktuálne vedie tabuľku Bundesligy o 11 bodov pred Borussiou Dortmund.
Autor TASR
Mníchov 12. januára (TASR) - Chorvátsky futbalista Josip Stanišič bude Bayernu Mníchov chýbať pre zranenie členka, oznámil v pondelok nemecký klub. Dvadsaťpäťročný obranca si poranil väzy v pravom členku pri nedeľnom ligovom víťazstve 8:1 nad Wolfsburgom a klub podľa agentúry DPA uviedol, že bude mimo hry na nešpecifikované obdobie.
Bayern má do konca januára pred sebou ešte šesť súťažných zápasov a aktuálne vedie tabuľku Bundesligy o 11 bodov pred Borussiou Dortmund. Proti Wolfsburgu chýbali bavorskému veľkoklubu aj ďalší traja obrancovia. Alphonso Davies a Sacha Boey nehrali pre chorobu, zatiaľ čo Kim Min-jae mal menšie problémy so zadným stehenným svalom. Bayern nastúpi v stredu na ihrisku Kolína nad Rýnom a je pravdepodobné, že stále mu bude chýbať aj zranený stredopoliar Joshua Kimmich.
