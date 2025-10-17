< sekcia Šport
Starmer nesúhlasí so zákazom fanúšikov Maccabi Tel Aviv vo Villa Parku
Zápas 4. kola ligovej fázy je na programe 6. novembra.
Autor TASR
Londýn 17. októbra (TASR) - Predseda vlády Veľkej Británie Keir Starmer vo štvrtok vyhlásil, že rozhodnutie zakázať fanúšikom Maccabi Tel Aviv účasť na zápase Európskej ligy na pôde Aston Villy bolo nesprávne. Polícia odporučila klubu nevpustiť fanúšikov hostí pre bezpečnostné obavy.
Zápas 4. kola ligovej fázy je na programe 6. novembra. „Toto je nesprávne rozhodnutie. Nebudeme tolerovať antisemitizmus v našich uliciach. Úlohou polície je zaistiť, aby si všetci fanúšikovia užili zápas bez násilia alebo zastrašovania,“ napísal Starmer na sociálnej sieti X.
Klub inštruovala k postupu voči fanúšikom hostí Skupina pre bezpečnostné poradenstvo (SAG), orgán zodpovedný za bezpečnostné certifikáty v každom zápase vo Villa Parku. „Polícia regiónu West Midlands informovala SAG, že má obavy o verejnú bezpečnosť mimo priestoru štadióna a o schopnosť zvládnuť prípadné protesty počas večera,“ citovala klub agentúra AFP.
SAG bol v kontakte aj s Maccabi Tel Aviv a mal na prvom mieste „bezpečnosť divákov a miestnych obyvateľov“. Polícia označila duel za vysoko rizikový. „Toto rozhodnutie je založené na aktuálnych spravodajských informáciách a predchádzajúcich incidentoch, vrátane násilných stretov a trestných činov z nenávisti, ktoré sa odohrali počas zápasu Európskej ligy 2024/25 medzi Ajaxom a Maccabi Tel Aviv v Amsterdame,“ vyhlásila polícia. Na inkriminovanom zápase boli napadnutí priaznivci hostí, pričom páchatelia ušli z miesta činu. Útoky boli vyvrcholením dvojdňových potýčok, počas ktorých fanúšikovia Maccabi skandovali protiarabské piesne, poškodili taxík a strhli palestínsku vlajku.
Zápas 4. kola ligovej fázy je na programe 6. novembra. „Toto je nesprávne rozhodnutie. Nebudeme tolerovať antisemitizmus v našich uliciach. Úlohou polície je zaistiť, aby si všetci fanúšikovia užili zápas bez násilia alebo zastrašovania,“ napísal Starmer na sociálnej sieti X.
Klub inštruovala k postupu voči fanúšikom hostí Skupina pre bezpečnostné poradenstvo (SAG), orgán zodpovedný za bezpečnostné certifikáty v každom zápase vo Villa Parku. „Polícia regiónu West Midlands informovala SAG, že má obavy o verejnú bezpečnosť mimo priestoru štadióna a o schopnosť zvládnuť prípadné protesty počas večera,“ citovala klub agentúra AFP.
SAG bol v kontakte aj s Maccabi Tel Aviv a mal na prvom mieste „bezpečnosť divákov a miestnych obyvateľov“. Polícia označila duel za vysoko rizikový. „Toto rozhodnutie je založené na aktuálnych spravodajských informáciách a predchádzajúcich incidentoch, vrátane násilných stretov a trestných činov z nenávisti, ktoré sa odohrali počas zápasu Európskej ligy 2024/25 medzi Ajaxom a Maccabi Tel Aviv v Amsterdame,“ vyhlásila polícia. Na inkriminovanom zápase boli napadnutí priaznivci hostí, pričom páchatelia ušli z miesta činu. Útoky boli vyvrcholením dvojdňových potýčok, počas ktorých fanúšikovia Maccabi skandovali protiarabské piesne, poškodili taxík a strhli palestínsku vlajku.