Štart Ligue 1 by mal byť v auguste

Paríž 29. mája (TASR) – Vedenie najvyššej francúzskej futbalovej ligy dnes oznámilo, že kluby by mohli v júli absolvovať prípravné zápasy a nový ročník by sa mal rozbehnúť v priebehu augusta.



Sezónu Ligue 1 2019/20 definitívne zrušili koncom apríla a za majstra vyhlásili Paríž Saint-Germain, keďže pre pandémiu koronavírusu predĺžila vláda zákaz organizovania veľkých športových podujatí až do augusta.



"Nová sezóna by mohla odštartovať podľa očakávania v auguste, pričom v júli by sa odohrali prípravné zápasy," píše sa v piatkovom stanovisku ligy. Informovala o tom agentúra AP.