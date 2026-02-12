Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 12. február 2026Meniny má Perla
< sekcia Šport

Sterling bude do konca sezóny pôsobiť vo Feyenoorde Rotterdam

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V minulej sezóne hosťoval v Arsenale, v tímu Mikela Artetu však dostával málo príležitostí.

Autor TASR
Rotterdam 12. februára (TASR) - Anglický futbalista Raheem Sterling bude do konca sezóny pôsobiť v holandskom klube Feyenoord Rotterdam. V januári po vzájomnej dohode ukončil zmluvu s FC Chelsea.

V minulej sezóne hosťoval v Arsenale, v tímu Mikela Artetu však dostával málo príležitostí. Sterling naposledy hral za klub v súťažnom zápase v máji 2024. Hráč, ktorý má na konte 82 štartov za Anglicko, sa mohol pripojiť k akémukoľvek klubu ako voľný hráč aj po ukončení prestupového obdobia.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Štvrtok 12. februára

SKVELÝ ŠTART: Slováci vstúpili do turnaja víťazstvom nad Fínskom 4:1

ONLINE ZOH 2026: Prvý zápas SR: Slovensko - Fínsko

HROZIVÉ RÁNO: V byte v Leviciach našli dve telá