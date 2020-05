Londýn 12. mája (TASR) - Anglický futbalový reprezentant Raheem Sterling chce opatrnejší postup pri obnovovaní súťaží v krajine. Podľa neho by sa tak malo stať, až keď bude zaručená bezpečnosť všetkých zúčastnených.



Britský premiér Boris Johnson v pondelok vydal vládny plán na uvoľnenie opatrení pred šírením pandémie koronavírusu a uviedol, že športové podujatia za zatvorenými dverami by sa mohli obnoviť od 1. júna.



"Myslím si, že by sme sa mali vrátiť až vtedy, keď bude garantovaná bezpečnosť ľudí a hráčov. Nebojím sa, ale mám rezervovaný postoj a premýšľam, aký by mohol byť najhorší výsledok. Mám priateľov, ktorým zomreli starí rodičia. Aj ja som prišiel o rodinných príslušníkov. Musíme byť rozumní a postarať sa o seba a o svojich blízkych," uviedol na svojom osobnom kanáli na YouTube. Dvadsaťpäťročný útočník Manchestru City povedal, že počas pandémie utrpel osobnú stratu.



Obavy z pandémie vyjadril už predtým jeho klubový spoluhráč Sergio Agüero, ktorý vyhlásil, že hráči "sa boja" o svoje zdravie po rozšírení pandémie a veľkom množstve mŕtvych. Aj obranca Tottenhamu Danny Rose kritizuje plány Premier League čo najskôr reštartovať sezónu: "O futbale by sa ani nemalo hovoriť, kým počty výrazne neklesnú. Sú ohrozené ľudské životy." Informovala o tom agentúra DPA.



Premier League prerušili pre pandémiu koronavírusu 13. marca, v pondelok britská vláda oznámila, že minimálne do konca mája nepovolí žiadne športové podujatie. V krajine evidovali v utorok o 14.00 SELČ viac ako 223-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a 32.065 úmrtí. Celosvetovo je v 212 krajinách/územiach potvrdených vyše 4,2 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom, podľahlo mu vyše 287.000 osôb.