Sterling ukončil zmluvu s Chelsea a môže si hľadať klub ako voľný hráč

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Sterlinga považovali za jedného z najlepších anglických krídelníkov, keď v roku 2022 prestúpil do Chelsea z Manchesteru City za 47 miliónov libier.

Londýn 28. januára (TASR) - Anglický futbalista Raheem Sterling ukončil v stredu po vzájomnej dohode zmluvu s FC Chelsea. Tridsaťjedenročný útočník doteraz trénoval mimo A-tímu po tom, čo sa mu v letnom prestupovom období nepodarilo zrealizovať žiadny prestup.

„Raheem nás po vzájomnej dohode opustil a ukončil tak tri a pol sezóny v našom drese. Ďakujeme mu za jeho prínos a prajeme mu všetko dobré v ďalšej fáze jeho kariéry,“ uviedli Londýnčania vo vyhlásení.

Sterlinga považovali za jedného z najlepších anglických krídelníkov, keď v roku 2022 prestúpil do Chelsea z Manchesteru City za 47 miliónov libier. Nepodarilo sa mu však nadviazať na formu z predošlého klubu. Ani odchod trénera Enza Marescu, ktorý poslal Sterlinga do skupiny nechcených hráčov, nedokázal oživiť jeho kariéru.

V minulej sezóne hosťoval v Arsenale, do tímu Mikela Artetu sa dostával veľmi ťažko. Liam Rosenior, ktorý 6. januára nahradil Marescu, ho neposlal do hry v žiadnom z piatich zápasov, ktoré doteraz viedol. Sterling naposledy hral za klub v súťažnom zápase v máji 2024. Hráč, ktorý odohral 82 zápasov za Anglicko, sa teraz môže pripojiť k akémukoľvek klubu ako voľný hráč aj po pondelkovom prestupovom termíne.
