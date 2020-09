Stoch trénuje so Slaviou Praha

Praha 7. septembra (TASR) – Slovenský futbalista Miroslav Stoch sa pripravuje so Slaviou Praha. Úradujúci český majster mu umožnil zapojiť sa do tréningového procesu po predčasnom ukončení kontraktu v PAOK Solún.



Tridsaťročný krídelník si obliekal dres Slavie v rokoch 2017 až 2019. „Miňo v minulosti odviedol pre Slaviu obrovský kus práce, preto sme mu radi umožnili tréningový proces v čase, keď ukončil svoje pôsobenie v Grécku. Sme dohodnutí, že sa s nami bude pripravovať," povedal športový riaditeľ Jiří Bílek na oficiálnej stránke českého klubu.



Vo farbách Slavie sa Stoch tešil zo zisku titulu a z dvoch triumfov v Českom pohári. Za zošívaných nastúpil na 58 ligových stretnutí, nastrieľal 16 gólov a pripísal si 15 asistencií. „Chcem sa Slavii poďakovať za túto možnosť. Vážim si to. Uvidíme, čo prinesie najbližší čas," povedal Slovák.