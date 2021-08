Manchester 10. augusta (TASR) – Anglický futbalista John Stones podpísal s Manchestrom City novú zmluvu. Dvadsaťsedemročný stopér súhlasil s kontraktom do júna 2026, ten pôvodný by mu vypršal na budúci rok.



Stones prišiel do City v auguste 2016 z Evertonu za 47,5 milióna libier. Dosiaľ odohral 168 zápasov, strelil 10 gólov a získal všetky domáce trofeje. „Som šťastný, že som súčasť tohto mužstva. Je tu mnoho kvalitných hráčov a viem, že môžeme pokračovať v získavaní ďalších trofejí, to je môj hlavný cieľ," povedal podľa BBC anglický reprezentant.