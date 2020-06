Strobl a Johnson po sezóne končia v Borussii Mönchengladbach

Berlín 8. júna (TASR) – Stredopoliari Tobias Strobl a Fabian Johnson nebudú v novej sezóne pokračovať v nemeckom futbalovom klube Borussia Mönchengladbach. Informovala o tom agentúra DPA.



„Tobias Strobl nám v predstihu oznámil, že odchádza do Augsburgu. S Fabianom Johnsonom sme sa férovo dohodli, že naša spolupráca sa končí a môže si hľadať nové pôsobisko," uviedol v stanovisku klub, za ktorý hráva aj slovenský reprezentačný stredopoliar László Bénes.



Tridsaťročný Strobl absolvoval od príchodu do Borussie v roku 2016 celkovo 83 zápasov. O dva roky starší americký legionár Johnson prestúpil do Mönchengladbachu v roku 2014 a zatiaľ odohral 140 stretnutí.