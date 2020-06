Futbal: Stuttgart deklasoval Norimberg a klope na dvere Bundesligy

Berlín 21. júna (TASR) - Futbalisti VfB Stuttgart sa výrazne priblížili k návratu do Bundesligy. V nedeľnom stretnutí predposledného 33. kola druhej najvyššej nemeckej súťaže triumfovali na pôde Norimbergu 6:0 a o druhú priečku v tabuľke môžu prísť už len v teoretickej rovine. Za domácich nastúpil v 64. minúte slovenský útočník Adam Zreľák, no ani jemu sa nepodarilo zmierniť vysokú prehru.



Päťnásobný nemecký šampión zostúpil v predchádzajúcom ročníku, k priamemu návratu medzi elitu má našliapnuté hneď na prvý pokus. Pred záverečným kolom, v ktorom hostí Darmstadt, má pred tretím Heidenheimom trojbodový náskok a o jedenásť gólov priaznivejšie skóre. Prvenstvo a postup si už v predstihu zabezpečila Arminia Bielefeld.



Situáciu si skomplikoval Hamburg, ktorému hrozí tretia sezóna mimo Bundesligy za sebou. V Heidenheime prehral 1:2 gólom v 95. minúte, hoci viedol ešte jedenásť minút pred koncom riadneho hracieho času. Už sa môže posunúť len na barážovú tretiu pozíciu, aj to iba v prípade, ak v nedeľu 28. júna získa viac bodov než Heidenheim. Ten sa predstaví v Bielefelde, Hamburg privíta Sandhausen. Baráž s tretím najhorším tímom najvyššej súťaže, Fortunou Düsseldorf alebo Werderom Brémy, je na programe 2. a 6. júla.



Zreľákov Norimberg figuruje na opačnom konci tabuľky a v záverečnom kole sa bude snažiť vyhnúť play off s účastníkom tretej ligy. Na pätnástej priečke je o dva body pred Karlsruhe, ktorému patrí barážové šestnáste miesto.