Stuttgart zostal v Bundeslige, v odvete baráže vyhral v Hamburgu 3:1

baráž o účasť v nemeckej Bundeslige - odvetný zápas:



Hamburger SV - VfB Stuttgart 1:3 (1:0)



Góly: 7. Kittel - 48. a 64. Millot, 90.+7 Katompa



/L. Bénes (Hamburg) nebol pre zranenie na zápasovej súpiske/



/prvý zápas: 0:3, Stuttgart sa udržal v najvyššej súťaži/



Hamburg 6. júna (TASR) - Futbalisti VfB Stuttgart sa udržali v najvyššej nemeckej súťaži. V pondelkovom odvetnom zápase baráže o účasť v Bundeslige zvíťazili na ihrisku Hamburgeru SV 3:1. V prvom stretnutí vyhrali doma jednoznačne 3:0. Slovenský stredopoliar Lászlo Bénes nebol Hamburgu k dispozícii pre zranenie.Hamburg viedol v odvete od 7. minúty po góle Sonnyho Kittela, no hostia nedovolili domácim zdramatizovať zápas a v druhom polčase otočili skóre zásluhou dvoch presných zásahov francúzskeho stredopoliara Enza Millota. Poistku pridal v nadstavenom čase Silas Katompa Mvumpa.povedal Millot pre televíziu Sky. Stuttgart skončil v tabuľke najvyššej súťaže na 16. mieste a musel hrať o záchranu.citovala agentúra DPA obrancu VfB Bornu Sosu.Hamburg zostúpil do II. ligy v roku 2018 a odvtedy sa nevie vrátiť späť do najvyššej súťaže. Vlani podľahol v baráži Herthe Berlín. Do Bundesligy postúpili tento rok priamo Heidenheim a SV Darmstadt, zostúpili z nej Schalke a Hertha.