Stuttgart získal obrancu Stenzela na trvalý prestup

Stuttgart 1. júla (TASR) - Budúci nováčik najvyššej nemeckej futbalovej súťaže VfB Stuttgart získal do svojho tímu posilu do obrany.



S 24-ročným Pascalom Stenzelom podpísal kontrakt do júna 2024, hráč bol už v skončenej sezóne v Stuttgarte na hosťovaní z Freiburgu. VfB za neho zaplatí odstupné viac ako milión eur, informovala agentúra dpa.



Stuttgart obsadil v uplynulom ročníku druhé miesto v 2. bundeslige za Arminiou Bielefeld, oba kluby priamo postúpili medzi elitu. Stenzel odohral za VfB všetkých 34 ligových stretnutí.