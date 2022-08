Štyri juhoamerické krajiny oficiálne kandidujú na usporiadanie MS 2030

Montevideo 2. augusta (TASR) - Uruguaj, Argentína, Paraguaj a Čile sa uchádzajú o usporiadanie futbalových MS v roku 2030. Chcú tak osláviť 100 rokov od premiérového svetového šampionátu, ktorý hostil práve Uruguaj.



V prípade pridelenia turnaja by takýto počet krajín organizoval majstrovstvá sveta prvýkrát. "Chceli by sme, aby niesli názov 'Storočnica majstrovstiev sveta 2030'. Oslava sto rokov od prvého šampionátu bude tu, pri koreňoch," uviedol uruguajský minister športu Sebastian Bauza pre agentúru AFP.



Kvarteto hostiteľov chce okrem iného zorganizovať finále v rovnakom dejisku ako v roku 1930 - domáci vtedy zdolali Argentínu 4:2 na štadióne Centenario v Montevideu a získali prvý z dvoch majstrovských titulov. Celkovo sa na turnaji zúčastnilo 13 tímov, ktoré odohrali všetky zápasy na troch štadiónoch v uruguajskej metropole. V roku 2030 by hralo 48 tímov na 15 štadiónoch.



Juhoamerickej štvorici budú konkurovať minimálne ďalšie dve žiadosti. O hostenie sa spoločne uchádzajú Španielsko a Portugalsko, kým Maroko má záujem usporiadať druhý svetový šampionát v Afrike histórii.