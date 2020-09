Suarez sa rozlúčil s Barcelončanmi so slzami

Barcelona 23. septembra (TASR) - Uruguajský futbalista Luis Suarez v stredu absolvoval posledný tréning s hráčmi FC Barcelona. Španielska televízia Gol ho zachytila, ako si po rozlúčke s doterajšími spoluhráčmi utiera slzy do rukávu.



To, že pre Suareza mal stredajší tréning emotívnu podobu, potvrdil aj katalánsky denník Sport: "Luis Suarez opustil tréningové centrum Sant Joan Despi v slzách. Predtým sa stretol so spoluhráčmi a podpísal svoj výstupný list."



Tridsaťtriročný útočník prišiel do Barcelony v roku 2014 z FC Liverpool. V jej drese strelil 198 gólov a stal sa tretím najlepším strelcom histórie katalánskeho veľkoklubu po Lionelovi Messim a Cesarovi Rodriguezovi. V kariére bude pokračovať v Atleticu Madrid.