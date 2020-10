Suarez ťažko znášal koniec v FC Barcelona: Aj som si poplakal

Montevideo 9. októbra (TASR) - Uruguajský futbalista Luis Suarez s odstupom času priznal, že odchod z FC Barcelona znášal ťažko. Španielsky klub sa po nevydarenej predchádzajúcej sezóne, v ktorej nezískal žiadnu trofej, rozhodol 33-ročného útočníka predať. Suarez zamieril do konkurenčného Atletica Madrid, za ktorý strelil pri debute dva góly.



V Barcelone získal Suarez od príchodu z FC Liverpool v roku 2014 trinásť trofejí. S 98 gólmi je tretí najlepší kanonier FC Barcelona v histórii. "Nepáčilo sa mi, ako prišlo k môjmu odchodu z Barcelony. Z celej situácie som bol smutný a niekoľko dní som pre to preplakal," povedal Suarez, ktorý prestúpil do Atletica za šesť miliónov eur a s novým klubom podpísal dvojročný kontrakt. Za jeho odchodom z Camp Nou bola údajne požiadavka nového trénera Ronalda Koemana, ktorý klubovým funkcionárom povedal, že Suarez nefiguruje v jeho plánoch.



"Sú veci, na ktoré stále nepoznám odpoveď. Aby ma poslali trénovať individuálne s tým, že nepatrím medzi 22 hráčov A-tímu, to mi prišlo ponižujúce. Bol som z toho sklamaný," dodal Suarez.