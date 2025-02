Süle sa zotavil zo zranenia a zúčastnil sa na tímovom tréningu

Dortmund 5. februára (TASR) - Nemecký futbalista Niklas Süle sa zotavil zo zranenia členka a zúčastnil sa na tímovom tréningu Borussie Dortmund. Dvadsaťdeväťročný obranca utrpel zranenie v úvode decembra, zatiaľ nie je známe, kedy nastúpi do súťažného zápasu.



Na stredajšom tréningu sa po prvý raz objavil aj stredopoliar Carney Chukwuemeka, ktorý prišiel na hosťovanie z FC Chelsea. Dortmund môže 21-ročného Angličana v lete odkúpiť.



Tím pod vedením nového trénera Nika Kovača odohrá najbližší ligový zápas v sobotu proti VfB Stuttgart. Nový lodivod má za úlohu dostať mužstvo z 11. miesta do prvej štvorky v tabuľke Bundesligy zaručujúcej účasť v Lige majstrov 2025/2026.



Generálny riaditeľ klubu Hans-Joachim Watzke uviedol, že sa už nepodieľa na najnovších športových rozhodnutiach. "Už nebudem zasahovať do rozhodnutí klubu," vyhlásil Watzke podľa agentúry DPA. Nemecký funkcionár zároveň zopakoval, že v novembri definitívne opustí vedenie Dortmundu. Funkciu generálneho riaditeľa pre šport prevzal Lars Ricken.