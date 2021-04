Agnelli verí aj po odchode klubov v úspech projektu Superligy

Turín 21. apríla (TASR) - Projekt futbalovej Európskej Superligy (ESL) pokračuje a má "stopercentnú" šancu byť úspešný. Napriek tomu, že sa z neho po dvoch dňoch oficiálne odhlásilo šesť z dvanástich zakladajúcich členov si to myslí prezident Juventusu Turín Andrea Agnelli.



Uviedol to v rozhovore pre la Repubblicu, ktorý sa uskutočnil tesne pred stretnutím predstaviteľov Superligy v utorok neskoro večer a taliansky denník ho zverejnil v stredu. Po krízovom rozhovore sa už na odchod údajne chystá aj Inter Miláno.



"Medzi našimi klubmi existuje pokrvné puto, budeme pokračovať," reagoval na otázku, či sa projekt potápa, keď už bolo známe, že sa z neho odhlásia Manchester City, londýnska Chelsea a ďalšie anglické kluby. "Chceme iba vytvoriť najkrajšiu súťaž na svete, ktorá dokáže priniesť výrazné výhody celej futbalovej pyramíde, a to zvýšením distribúcie zdrojov do ostatných klubov. Navyše zostaneme otvorení a každý rok budeme mať k dispozícii päť miest pre ďalšie kluby," povedal Agnelli.



Projekt vytvorenia Superligy spustil obrovskú vlnu kritiky z radov futbalových inštitúcií, predstaviteľov národných líg, hráčov, trénerov, funkcionárov, fanúšikov i politikov. "Očakával som presne takúto reakciu a som presvedčený, že to môže pokračovať ešte ďalšie týždne. Je nevyhnutné začať rozhovory. Projekt má stále stopercentnú šancu byť úspešný," reagoval Agnelli na vlnu kritiky.



Podľa šéfa Juventusu futbal už dávno prerástol športovú stránku: "Už dlho to nie je len hra, je to obchodný sektor a to, čo potrebuje najviac, je stabilita. Najcennejší zápas v Európe už nie je finále Ligy majstrov, ale finále baráže o postup do Premier League: 150 miliónov. To nie je stabilita. Potrebujeme pevné ekonomické a finančné pravidlá, ako sú tie v Superlige."