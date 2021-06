Čeferin uistil Real, Barcelonu a Juventus, že trestu neuniknú

Rím 11. júna (TASR) - Poslední traja členovia Európskej Superligy sa nevyhnú disciplinárnym konzekvenciám. Vyhlásil to prezident Európskej futbalovej únie Aleksander Čeferin pred piatkovým otváracím zápasom ME v Ríme medzi Talianskom a Tureckom.



UEFA v stredu pozastavila disciplinárne konanie proti Realu Madrid, FC Barcelona a Juventusu Turín na príkaz madridského súdu, ktorý uložil UEFA povinnosť počkať až do jeho verdiktu.



„Konanie proti týmto klubom bude určite pokračovať. Máme nezávislú disciplinárnu komisiu a musíme to nechať na právnikov. Pre mňa je však najdôležitejšie, že tieto tri kluby prehrali morálne aj športovo. Teraz to vyústilo do právnej bitky," povedal pre agentúru AFP Čeferin, podľa ktorého obnovia konanie hneď po vyriešení súdneho sporu.



Európsku futbalovú Superligu chcelo založiť nezávisle na UEFA 12 klubov. Po tlaku fanúšikov si to deväť z nich rozmyslelo a súhlasilo aj so zaplatením pokuty. Šesť anglických klubov, ktoré sa prihlásili do Superligy, sa dohodlo s vedením Premier League na finančnom vyrovnaní vo výške 22 miliónov libier. Do projektu, ktorý sa skončil neúspechom, sa prihlásili Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United a Tottenham. Okrem nich a tria Real, Barcelona, Juventus sa na projekte podieľali aj Inter Miláno, AC Miláno a Atletico Madrid.