Deväť klubov sa s UEFA dohodlo, ďalším trom hrozia sankcie

Nyon 7. mája (TASR) – Deväť z dvanástich futbalových klubov sa už aj formálne vzdalo svojej účasti v neúspešnom projekte európskej Superligy. Zároveň uzavreli s Európskou futbalovou úniou dohodu o finančnom postihu za ich pôvodný plán vytvoriť nezávislú elitnú súťaž. Dohodu odmietli Real Madrid, FC Barcelona a Juventus Turín a preto budú podľa piatkového stanoviska UEFA čeliť disciplinárnemu konaniu. Hrozí im aj vyradenie z Ligy majstrov.



Šesť anglických klubov, oba milánske tímy a Atletico Madrid súhlasili, že sa vzdajú sumy v hodnote 5 percent z príjmu z jednej sezóny v európskych súťažiach. Podľa BBC sa trest vzťahuje až na ročník 2023/2024, prípadne neskôr. Dotknuté kluby bez odkladu zaplatia strešnej organizácii európskeho futbalu v rámci takzvaného gesta dobrej vôle súhrnnú sumu 15 miliónov eur pre detský a mládežnícky futbal. Anglické kluby môžu čeliť separátnemu disciplinárnemu postihu zo strany Premier League.



Kluby sa zaviazali akceptovať pokutu 100 miliónov eur, ak budú v budúcnosti pokračovať v rokovaniach o účasti v neautorizovaných súťažiach, a 50 miliónov eur, ak porušia ďalšie záväzky voči UEFA, vyplývajúcich zo zmluvy.



„Sú to významné prostriedky, ktoré od daných klubov dostaneme, ale nič z toho nezostane v UEFA. Všetko sa investuje do mládežníckeho a amatérskeho futbalu a odovzdá lokálnym komunitám v celej Európe, vrátane Veľkej Británie. Tieto kluby si rýchlo uvedomili svoju chybu a vykonali kroky na preukázanie svojej ľútosti a k vytvoreniu budúcich záväzkov voči európskemu futbalu. To sa však nedá povedať o kluboch, ktoré naďalej zostávajú v takzvanej Superlige. UEFA sa teraz nimi bude musieť zaoberať," citovala agentúra AP prezidenta UEFA Aleksandra Čeferina.