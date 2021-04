Majitelia Arsenalu sa ospravedlnili trénerom aj hráčom

Londýn 22. apríla (TASR) – Tréner futbalistov Arsenalu Londýn Mikel Arteta sa dočkal ospravedlnenia od majiteľa klubu Stana Kroenku za nepríjemnosti spôsobené oznámením účasti gunners v projekte Európskej Superligy (ESL).



Arteta uplynulých 48 hodín priamo komunikoval s americkými majiteľmi ohľadom kontroverzného projektu. Na otázku médií, či po jeho kolapse prišlo ospravedlnenie, Arteta uviedol. „Áno, úplne. Majitelia majú najväčšiu zodpovednosť za chod klubu. Povedali nám, že sa ospravedlňujú za vyrušenie mužstva a že mám ich ospravedlnenie tlmočiť hráčom," citovala Artetu agentúra AFP.



Mužstvu aj realizačnému tímu sa ospravedlnil aj šéf klubovej exekutívy Vinai Venkatesham. „Hovorili sme spolu a vysvetlil mi trochu, čo sa stalo. Povedal mi to priamo a čestne. Chápem dôvody, pre ktoré nám to predtým nepovedali. My sme o tom nevedeli, Vinai a majitelia majú záujem dostať klub do najlepšej pozície pre budúcnosť. Akceptovali, že to bolo chybné rozhodnutie," dodal Arteta.