Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 27. august 2025Meniny má Silvia
< sekcia Šport

Futbal: Suslov má nového spoluhráča, do Verony prišiel Bella-Kotchap

.
Na snímke Tomáš Suslov (Slovensko) vyrovnáva na 2:2 z penalty počas zápasu základnej A-skupiny Slovensko - Španielsko na majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov v Bratislave v stredu 11. júna 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

Verona v prvom kole talianskej Serie A v pondelok remizovala 1:1 na pôde Udinese. V nedeľu 31. augusta sa predstaví v Ríme proti domácemu Laziu.

Autor TASR
Verona 27. augusta (TASR) - Taliansky futbalový klub Hellas Verona angažoval na hosťovanie do konca sezóny Armela Bellu-Kotchapa z anglického Southamptonu. Dvadsaťtriročný nemecký stopér sa tak stal novým spoluhráčom aktuálne zraneného slovenského reprezentanta Tomáša Suslova. Oba kluby o hosťovaní informovali v stredu prostredníctvom svojich kanálov.

Bella-Kotchap má na konte aj dva štarty za nemeckú reprezentáciu v roku 2022. V minulej sezóne odohral v Premier League len štyri zápasy za Southampton, ktorý zostúpil do Championship. V minulosti pôsobil aj v holandskom PSV Eindhoven a nemeckom Bochume.

Verona v prvom kole talianskej Serie A v pondelok remizovala 1:1 na pôde Udinese. V nedeľu 31. augusta sa predstaví v Ríme proti domácemu Laziu.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb