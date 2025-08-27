< sekcia Šport
Futbal: Suslov má nového spoluhráča, do Verony prišiel Bella-Kotchap
Verona v prvom kole talianskej Serie A v pondelok remizovala 1:1 na pôde Udinese. V nedeľu 31. augusta sa predstaví v Ríme proti domácemu Laziu.
Autor TASR
Verona 27. augusta (TASR) - Taliansky futbalový klub Hellas Verona angažoval na hosťovanie do konca sezóny Armela Bellu-Kotchapa z anglického Southamptonu. Dvadsaťtriročný nemecký stopér sa tak stal novým spoluhráčom aktuálne zraneného slovenského reprezentanta Tomáša Suslova. Oba kluby o hosťovaní informovali v stredu prostredníctvom svojich kanálov.
Bella-Kotchap má na konte aj dva štarty za nemeckú reprezentáciu v roku 2022. V minulej sezóne odohral v Premier League len štyri zápasy za Southampton, ktorý zostúpil do Championship. V minulosti pôsobil aj v holandskom PSV Eindhoven a nemeckom Bochume.
