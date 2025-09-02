< sekcia Šport
Švédsky mladík Kusi-Asare zamieril z Bayernu na hosťovanie do Fulhamu
Autor TASR
Londýn 2. septembra (TASR) - FC Fulham angažoval na ročné hosťovanie švédskeho futbalistu Jonaha Kusiho-Asareho. Účastník anglickej Premier League priviedol 18-ročného útočníka z Bayernu Mníchov s opciou na trvalý prestup.
Švédsky tínedžer nastúpil pred 10 dňami v drese Bayernu proti RB Lipsko. V pozícii striedajúceho hráča odohral päť minút. Bavori v závere letného prestupového obdobia získali na hosťovanie Nicolasa Jacksona z FC Chelsea, pričom neohrozenou jednotkou na hrotovom poste je anglický kanonier Harry Kane.
Kusi-Asare môže získať potrebnú hernú prax v Londýne. „Jonah sa u nás za rok a pol stihol veľmi dobre rozvinúť. Má výnimočný potenciál a teraz by mal získať ďalšie cenné skúsenosti na najvyššej európskej úrovni. Budeme ho sledovať a sme presvedčení, že urobí ďalšie kroky vo svojom rozvoji,“ citovala agentúra DPA športového riaditeľa Bayernu Christopha Freunda.
