Futbal: Swansea zvíťazil nad Brentfordom 1:0 v 1. semifinále play off

Londýn 26. júla (TASR) - Futbalisti FC Swansea zvíťazili v prvom semifinálovom zápase play off o účasť v Premier League na domácom štadióne s Brentfordom 1:0. Odveta je na programe v stredu 29. júla na ihrisku Brentfordu.



Druhú dvojicu tvoria Cardiff a Fulham. Prvý zápas v Cardiffe sa bude hrať v pondelok 27. júla, odveta vo Fulhame je na programe vo štvrtok 30. júla. Finále play off sa odohrá 4. augusta.







semifinále play off o účasť v PL:



Swansea City - FC Brentford 1:0 (0:0)



Gól: 82. Ayew, ČK: 66. Henry (Brentford)