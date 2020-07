Futbalista Szarka po polroku v Suwone mieri späť do Maďarska

Budapešť 22. júla (TASR) - Slovenský futbalista Ákos Szarka sa po necelom polroku vrátil do Maďarska. V ďalšej sezóne bude obliekať dres Kaposvári Rákóczi FC. Jeho príchod potvrdil klub na sociálnej sieti.



Dvadsaťdeväťročný útočník strávil prvý polrok v juhokórejskom Suwone FC, kde pred pár týždňami ukončil svoje pôsobenie. Jeho novým zamestnávateľom bude tím z Kaposváru. Ten vlani postúpil do najvyššej OTP Bank ligy, ale v nej skončil na poslednom mieste a po roku zostúpil do druhej ligy. Pre Szarku nebude súťaž neznámou, keďže predtým rok a pol pôsobil v Gyirmóte. Okrem toho hral v minulosti aj za Slovan Bratislava, Petržalku, Senec, Dunajskú Stredu či Diósgyör.