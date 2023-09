Talian Montella je nový tréner tureckej reprezentácie

Istanbul 21. septembra (TASR) - Talian Vincenzo Montella je nový tréner tureckej futbalovej reprezentácie. Tamojšia federácia (TFF) ho vo štvrtok vymenovala za nástupcu Stefana Kuntza, ktorého tento týždeň odvolali z funkcie.



Štyridsaťdeväťročný Montella oficiálne podpíše trojročný kontrakt koncom septembra. Naposledy viedol do júna tohto roka turecký prvoligový klub Adana Demirspor, predtým pôsobil vo funkcii trénera aj v Sampdorii Janov, milánskom AC, FC Sevilla, či Fiorentine. Ako hráč si na pozícii útočníka obliekal dresy AS Rím, Sampdorie, Empoli, FC Janov i Fulhamu. Za Taliansko odohral 20 duelov a strelil tri góly.



Pre Kuntza sa stal osudným septembrový asociačný termín, v ktorom Turci najskôr iba remizovali doma s Arménskom 1:1 v kvalifikácii ME a potom prehrali v prípravnom dueli s Japonskom (2:4). Kuntz prišiel k tureckej reprezentácii v septembri 2021. Informovala agentúra DPA.