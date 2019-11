Talianske kluby Serie A vyhlásili vojnu rasizmu na štadiónoch

Rím 30. novembra (TASR) - Talianske futbalové kluby si uvedomujú nárast rasizmu a sú pripravené aktívne sa podieľať na riešení problému. V otvorenom liste to proklamovalo všetkých dvadsať účastníkov Serie A.



"Musíme si priznať vážny problém s rasizmom na talianskych štadiónoch. Zároveň si treba uvedomiť, že v uplynulých rokoch sme nespravili dosť v boji proti tomuto neduhu," uviedli kluby na svojich weboch.



V tejto sezóne sa stali obeťami rasizmu útočník Interu Miláno Romelu Lukaku či Mario Balotelli. "Je to naša hanba a všetkých nás to frustruje. Musíme otvoriť diskusiu s klubmi Serie A, futbalovou federáciou a prizvať aj zahraničných expertov, aby sme vymietli tento nešvár zo štadiónov," citovala kluby agentúra DPA.