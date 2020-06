Talianske médiá špekulujú o výmene Arthura Mela za Miralema Pjaniča

Turín 27. júna (TASR) - Medzi futbalovými klubmi FC Barcelona a Juventus Turín sa schyľuje k výmene stredopoliarov. Podľa talianskych médií ešte v sobotu priletí do Talianska Arthur Melo, aby v nedeľu absolvoval lekárske testy, opačným smerom by mal putovať Miralem Pjanič.



Talianske médiá informovali o výmene s tým, že prestupy by sa mali dotiahnuť do 30. júna a podľa Gazzetta Dello Sport Juventus Barcelone vyplatí 10 miliónov eur. Dvadsaťtriročný Brazílčan Arthur má podľa agentúry AFP aktuálne na trhu hodnotu 70 miliónov eur, 30-ročný Bosniak Pjanič 60 miliónov. Arthur prišiel do Barcelony v roku 2017 z Gremia Porto Alegre za 31 miliónov eur, Juventus angažoval Pjaniča z AS Rím v roku 2016 za 32 miliónov eur.



Na medializované šumy zareagovali už aj obaja tréneri úradujúcich majstrov svojich krajín. Tréner Kataláncov Quique Setien vraj nevie o predaji vôbec nič: "Vedenie ma o predaji neinformovalo. A ja s ním rátam. Dúfam, že sa na ňom tieto špekulácie negatívne neprejavia a bude schopný podávať adekvátne výkony."



"Čo sa týka Pjaniča, sme si istí, že zostane s nami najmenej do konca augusta. je veľmi inteligentný hráč, veľký profesionál, vie rýchlo čítať hru a vie sa prispôsobiť," uviedol kouč "starej dámy" Maurizio Sarri.



Barcelona v sobotu nastúpila na pôde Celty Vigo v súboji 32. kola Ligy, Juventus v piatok vyhral doma 4:0 nad Lecce v 28. kole.