Tarkovič sa stal technickým riaditeľom Slovenského futbalového zväzu
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Bývalý reprezentačný tréner Štefan Tarkovič sa stal staronovým technickým riaditeľom Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
V tejto zväzovej funkcii už pôsobil, z nej sa presunul najprv len provizórne, potom aj trvalo na post reprezentačného trénera. Po ukončení spolupráce so slovenským národným tímom z futbalu neodišiel, pracoval na rôznych úrovniach na viacerých kontinentoch. Teraz prijal ponuku SFZ a opätovne sa postavil na čelo technického úseku.
„Po vzájomnej dohode sme ukončili spoluprácu s Romanom Pivarníkom, ktorý od 1. februára 2023 pracoval na SFZ v pozícii technického riaditeľa. Ďakujeme mu za odvedenú prácu a želáme to najlepšie na ďalšom futbalovom pôsobisku,“ povedal pre oficiálny web SFZ generálny sekretár Peter Palenčík.
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, vedenie SFZ riešilo obsadenie dôležitého postu. „Štefan Tarkovič bol prvá voľba. Z oboch strán bola vôľa nadviazať na predchádzajúce spoločné roky, dohoda bola rýchla,“ dodal generálny sekretár.
Staronový technický riaditeľ si tak 1. septembra sadol v známej kancelárii na známu stoličku. „Teším sa, veľmi sa teším na toto opätovné spojenie. Je pre mňa cťou začať pôsobenie ako technický riaditeľ SFZ. Mojou prioritou bude rozvoj hráčov, vzdelávanie trénerov a dlhodobá stratégia futbalu. Teším sa na spoluprácu s kolegami a partnermi pri napredovaní slovenského futbalu.”
