Futbal Tatran Arénu v Prešove pred sobotňajším otvorením požehnali

Prešov 2. mája (TASR) - Slávnostná prehliadka spojená s požehnaním novostavby štadióna v Prešove - Futbal Tatran Arény (FTA) sa uskutočnila v piatok na poludnie, deň pred jeho oficiálnym otvorením (3. 5.). Požehnanie vykonali zástupcovia rímskokatolíckej, evanjelickej a gréckokatolíckej cirkvi.



„Ja sa veľmi teším, že sa nám to podarilo, termíny, ktoré sme sľúbili splniť. Aj keď o nejaký mesiac a pol - dva sa termín natiahol, ale vždy sme boli v rezerve. Z pohľadu svetského každá stavba začína stavebným povolením, prevzatím stavby, končí kolaudáciou a v tomto prípade aj certifikáciou. Z toho duchovného každá stavba začína posvätením základného kameňa a dnes ju aj ukončíme duchovne,“ uviedol primátor Prešova František Oľha.



Náklady na výstavbu boli pôvodne 21 miliónov eur, napokon vzrástli na 24 miliónov eur. „Stavba bola projektovaná v čase, kedy nikto netušil, že Slovensko bude usporadúvať Majstrovstvá Európy (ME) vo futbale, keď kamerové systémy a bezpečnostné pravidlá absolútne nezodpovedali vojnovému konfliktu na Ukrajine a teroristickým útokom. Ani jedna položka, ktorá bola v pôvodnom rozpočte, sa nenavýšila, ale veci, ktoré sme dopĺňali, túto stavbu síce predražili, ale urobili z nej miesto, na ktorom budú ME vo futbale,“ vysvetlil Oľha.



Prevádzka štadióna bude stáť ročne približne 1.000.000 eur. Podľa primátora mesto permanentne dostáva ponuky na predaj klubu. „Permanentne rokujeme, pripravujeme balíček, len doteraz tie rokovania boli o tom, že sme predávali ‚mačku vo vreci‘. Dnes každý vie, kde a v akom prostredí sa bude hrať futbal a aké zmluvné vzťahy má futbalový klub. Prevádzka štadióna predstavuje síce 1.000.000 eur, ale treba povedať, že na tento štadión budú chodiť diváci, ktorí budú platiť vstupné, budú tu sponzori, ktorí budú sponzorovať futbalový klub aj prevádzku,“ povedal primátor. Je presvedčený o tom, že v horizonte dvoch - troch rokov štadión bude samofinancovaný. Podľa jeho slov musí zostať mestský alebo minimálne musí zostať vo vlastníctve samosprávy.



„Som veľmi rád, že máme aj v poslednom krajskom meste nový štadión a to spojenie, že Prešov sa ešte aj môže vrátiť tam, kde vždy patril. Je to najstarší klub na Slovensku a tu sa odohral prvý futbalový zápas na Slovensku vôbec, tak z toho dôvodu si myslím, že by nás to malo všetkých tešiť o to viac. Som spokojný, spĺňa všetky kritériá, ktoré takýto štadión má mať na svoju kategóriu,“ uviedol prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik.



Podľa konateľa FTA Rastislava Mochnackého je štadión skolaudovaný a po kolaudácii sa začala národná certifikácia. V utorok (6. 5.) sa podľa neho začína veľká certifikácia UEFA. „Keď získame C certifikát na medzinárodnej úrovni, tým pádom bude štadión plne funkčný,“ priblížil Mochnacký s tým, že v sobotu (3. 5.) sa uskutoční testovací zápas a 30. mája bude na štadióne prvý ‚ostrý‘ zápas.



FTA s kapacitou takmer 6500 miest má spĺňať kritériá UEFA tretej kategórie. Rovnako má byť jedným z dejísk ME vo futbale hráčov do 21 rokov v roku 2025. Postavila ho galantská spoločnosť AVA-stav, s. r. o. Na financovaní sa podieľali Prešovský samosprávny kraj, mesto Prešov, Slovenský futbalový zväz a Fond na podporu športu.