Televízia Fox Sports na týždeň prerušila spoluprácu s van Bastenom

Amsterdam 25. novembra (TASR) - Po škandále s nacistickým pozdravom prerušila televízna stanica Fox Sports na jeden týždeň spoluprácu s bývalým holandským reprezentantom Marcom van Bastenom.



"Jeho honorár za toto obdobie dostane holandský inštitút pre dokumentovanie následkov vojny. Bol to nemiestny žart v nesprávnom okamihu," citovala agentúra DPA vyhlásenie televízie.



Van Basten sa už verejne ospravedlnil za nacistický pozdrav, ktorý neuvážene použil počas priameho prenosu zápasu Eredivisie medzi Ajaxom Amsterdam a Heraclesom Almelo (4:1).



Majster Európy z roku 1988 okomentoval v štúdiu jazykové schopnosti holandského moderátora Hansa Kraaya, ktorý sa s nemeckým trénerom Heraclesu Frankom Wormuthom pokúšal rozprávať v jeho rodnej reči, slovami: "Nicht so gut, Sieg Heil, Pfannkuchen". Van Basten chcel náhodným skombinovaním známych nemeckých slov, v tomto prípade nacistického pozdravu a palaciniek, podotknúť, že sa mu to príliš nevydarilo.



Za svoj prešľap sa okamžite ospravedlnil s odôvodnením, že išlo o svojský vtip: "Nemal som v úmysle šokovať ľudí. Chcel som len okomentovať Hansovu nemčinu." Ospravedlnenie pridala aj televízna stanica: "Jeho pripomienky boli neprimerané. Žiaľ, podobná situácia sa nestala prvýkrát."



Načasovanie bolo vskutku nešťastné. Tímy po celom Holandsku totiž práve v prebiehajúcom kole vyjadrujú odmietavý postoj voči rasizmu v nadväznosti na minulotýždňové pokriky z druholigového zápasu medzi FC Den Bosch a Excelsiorom.