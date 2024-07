Ten Hag predĺžil zmluvu s Manchestrom United do leta 2026

Manchester 4. júla (TASR) - Holandský tréner Erik ten Hag predĺžil zmluvu s futbalovým Manchestrom United do leta 2026. Pôvodný kontrakt s účastníkom anglickej Premier League mu mal vypršať na budúci rok, informoval portál BBC.



K tímu United prišiel Ten Hag v roku 2022 z Ajaxu Amsterdam a s klubom získal doteraz dve trofeje - vlani Ligový pohár a v tomto roku FA Cup. "Som veľmi rád, že sme sa s klubom dohodli na ďalšej spolupráci. Keď sa spätne pozrieme na uplynulé dva roky, môžeme s hrdosťou spomenúť dve trofeje a mnohé príklady progresu v porovnaní s tým kde sme boli, keď som sem prišiel," uviedol 54-ročný kouč. "Zároveň nám musí byť jasné, že je pred nami ešte veľa tvrdej práce, aby sme dosiahli úroveň, aká sa od Manchestru United očakáva. To znamená bojovať o anglický i európsky titul."



United skončili v jeho prvej sezóne na lavičke na treťom mieste v Premier League a jeho zverenci ukončili šesťročné čakanie na trofej víťazstvom nad Newcastlom vo finále Ligového pohára. Druhá sezóna pod jeho vedením bola turbulentnejšia, tím skončil v lige až na ôsmom mieste, čo bol najhorší výsledok od roku 1990, a vypadol už v skupinovej fáze Ligy majstrov. Zdalo sa, že prvýkrát od sezóny 2014/15 zostane klub aj bez európskej pohárovej súťaže, no miestenku získal po víťazstve 2:1 nad Manchestrom City vo finále Pohára FA. Tento triumf zároveň utlmil špekulácie o Ten Hagovom konci na trénerskej stoličke v United.



"Hráči pod vedením tohto realizačného tímu už ukázali, že sú schopní hrať a uspieť na najvyššej úrovni, teraz to musíme robiť ešte viac konzistentne. Tešíme na spoluprácu s Erikom, s cieľom naplniť naše spoločné ambície," uviedol športový riaditeľ Dan Ashworth.