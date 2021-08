Ter Stegen by sa mohol vrátiť do zostavy Barcelony už na budúci týždeň

Barcelona 22. augusta (TASR) – Nemecký futbalový brankár Marc-André ter Stegen by sa po operácii pravého kolena mohol vrátiť do zostavy FC Barcelona už na budúcu nedeľu v zápase proti FC Getafe.



Dvadsaťdeväťročný brankár absolvoval zákrok v máji a v piatok sa zapojil do tréningu s tímom. Informovala agentúra DPA.