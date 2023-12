Ter Stegen podstúpi operáciu chrbta: Je to správne rozhodnutie

Barcelona 5. decembra (TASR) - Nemecký futbalový brankár Marc-Andre ter Stegen z FC Barcelona podstúpi operáciu chrbta. Informovala o tom agentúra DPA.



Dlhoročná jednotka "blaugranas" na sociálnej sieti X uviedla, že k rozhodnutiu prišlo po intenzívnych rozhovoroch s lekárskym tímom a rôznymi odborníkmi. "Samozrejme, že ma prestávka trápi. Je to však správne a bezpečné rozhodnutie, aby som sa vrátil v najlepší podmienkach pre klub aj národný tím," povedal ter Stegen, ktorého v uplynulých dueloch nahradil Inaki Pena.



Ter Stegen bol jednotkou nemeckej reprezentácie počas prípravných zápasoch v tomto roku. Jeho zranenie môže ovplyvniť aj jeho pozíciu v národnom tíme počas budúcoročných domácich ME (od 14. júna do 14. júla 2024).