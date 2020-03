Thomas Müller poďakoval zdravotníkom za ich boj s pandémiou

Mníchov 20. marca (TASR) - Nemecký futbalista Thomas Müller sa poďakoval zdravotníckemu personálu za ich boj s pandémiou koronavírusu. Útočník Bayernu Mníchov vyzdvihol ich úsilie v čase, keď v krajine rapídne pribúdajú ďalšie prípady. Aktuálne Nemci evidujú takmer 20-tisíc nakazených a 59 mŕtvych.



"Tento vírus dostal mnoho ľudí do extrémnej situácie – rodinnej, finančnej aj pracovnej. Ďakujem všetkým, ktorí mu čelia. Nedokážeme si ani predstaviť to nasadenie. Naše tréningy sú náročné, ale to je nič v porovnaní s ich nasadením pre spoločnosť," cituje Müllera portál kicker.de. Hráči Bayernu, rovnako ako ostatných klubov, trénujú od vypuknutia pandémie individuálne. "Snažíme sa jeden druhého motivovať," prezradil Müller.